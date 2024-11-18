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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة الخيام

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2024-11-18 | 06:03
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة الخيام
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على بلدة الخيام

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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