الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الكويتي تطورات الأوضاع في غزة وسبل خفض التصعيد في لبنان
آخر الأخبار
2024-11-18 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير الخارجية الكويتي تطورات الأوضاع في غزة وسبل خفض التصعيد في لبنان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
القطرية:
الوزراء
الخارجية
الخارجية
الكويتي
تطورات
الأوضاع
التصعيد
لبنان
التالي
وزارة الصحة بغزة: استشهاد 43922 فلسطينيا وإصابة 103898 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023
هيئة بحرية بريطانية: سفينة على بعد 60 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن باليمن أبلغت عن سقوط صاروخ على مقربة منها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:50
المفوض العام للأونروا: لا بديل لخدمات الوكالة في غزة سوى السماح لإسرائيل بتوليها
أخبار دولية
08:50
المفوض العام للأونروا: لا بديل لخدمات الوكالة في غزة سوى السماح لإسرائيل بتوليها
0
آخر الأخبار
08:38
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة معركة وثانية استهدفت بلدة قانا
آخر الأخبار
08:38
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة معركة وثانية استهدفت بلدة قانا
0
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
0
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:38
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة معركة وثانية استهدفت بلدة قانا
آخر الأخبار
08:38
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة معركة وثانية استهدفت بلدة قانا
0
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
0
اقتصاد
08:19
شرف الدين: تقدمت بورقة مطالب عاجلة قيد التنفيذ تساعد المودعين النازحين
اقتصاد
08:19
شرف الدين: تقدمت بورقة مطالب عاجلة قيد التنفيذ تساعد المودعين النازحين
0
آخر الأخبار
08:18
التحكم المروري: رفع الشاحنة على الطريق الدولية محلة ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة بالمحلة
آخر الأخبار
08:18
التحكم المروري: رفع الشاحنة على الطريق الدولية محلة ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة بالمحلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
0
آخر الأخبار
2024-10-19
استشهاد 11 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة
آخر الأخبار
2024-10-19
استشهاد 11 على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم المغازي للاجئين في وسط غزة
0
أخبار لبنان
2024-11-12
أدرعي لسكان الضاحية: لإخلاء هذه المباني
أخبار لبنان
2024-11-12
أدرعي لسكان الضاحية: لإخلاء هذه المباني
0
آخر الأخبار
2024-06-27
حمية لـ"جدل": سنبدأ بتوسيع مرفأ طرابلس عبر هيئة الشراء العام ما سيضاعف استيعاب المرفأ "وأكيد في مصاري وما رح نشحد من حدا"
آخر الأخبار
2024-06-27
حمية لـ"جدل": سنبدأ بتوسيع مرفأ طرابلس عبر هيئة الشراء العام ما سيضاعف استيعاب المرفأ "وأكيد في مصاري وما رح نشحد من حدا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
أخبار لبنان
08:26
تشييع محمد عفيف
0
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
أخبار لبنان
08:24
هكذا يبدو المشهد من مار الياس...
0
أخبار لبنان
08:22
لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة
أخبار لبنان
08:22
لبنان ينتظر وصول هوكشتاين... إليكم آخر التطورات من عين التينة
0
أخبار لبنان
07:25
مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه التراثيّ
أخبار لبنان
07:25
مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فاليونيسكو معنية بحماية موروثه التراثيّ
0
أخبار لبنان
07:21
وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات
أخبار لبنان
07:21
وزير الصحة يعلن اطلاق برنامج يقدم خدمات الرعاية الصحية في طوارئ المستشفيات
0
أخبار لبنان
06:39
الزميلة جومانا بعلبكي تروي قصة بيتها الذي دمّره الجيش الإسرائيليّ في العديسة
أخبار لبنان
06:39
الزميلة جومانا بعلبكي تروي قصة بيتها الذي دمّره الجيش الإسرائيليّ في العديسة
0
أمن وقضاء
06:17
آخر التفاصيل عن الإستهدافات في صور
أمن وقضاء
06:17
آخر التفاصيل عن الإستهدافات في صور
0
أخبار دولية
06:12
الأنظار تتجه إلى إسرائيل لمعرفة موقفها من ورقة التفاهم... هذه الإحتمالات المطروحة
أخبار دولية
06:12
الأنظار تتجه إلى إسرائيل لمعرفة موقفها من ورقة التفاهم... هذه الإحتمالات المطروحة
0
أخبار لبنان
05:33
رد "حزب الله" ايجابيّ وهوكشتين غدًا في لبنان
أخبار لبنان
05:33
رد "حزب الله" ايجابيّ وهوكشتين غدًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
خبر عاجل
14:13
وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد
2
خبر عاجل
15:52
معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني
خبر عاجل
15:52
معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني
3
خبر عاجل
06:38
الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:38
الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
12:46
غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)
أخبار لبنان
12:46
غارة تستهدف منطقة مار الياس شارع ميلانو بالقرب من أفران الشامي (فيديو)
5
خبر عاجل
13:31
الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله
خبر عاجل
13:31
الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله
6
خبر عاجل
14:07
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
خبر عاجل
14:07
اذاعة الجيش الاسرائيلي: هدف الهجوم في بيروت هو رئيس قسم العمليات في جبهة الجنوب في حزب الله
7
خبر عاجل
15:25
اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق
خبر عاجل
15:25
اجواء الرّد اللبناني على اقتراح وقف النار ايجابية ولبنان قي انتظار وصول اموس هوكشتاين الثلثاء المقبل لقراءة اخيرة للاتفاق
8
خبر عاجل
13:01
أدرعي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
خبر عاجل
13:01
أدرعي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More