الجزيرة نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في مرغليوت بالجليل الأعلى

وزير الثقافة محمد مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فهذا الموروث الثقافيّ والتراثيّ فيه اليونيسكو معنية بحمايته ونعوّل على الجلسة

وزير الثقافة محمد مرتضى للـLBCI: لبنان المؤسس للامم المتحدة فهذا الموروث الثقافيّ والتراثيّ فيه اليونيسكو معنية بحمايته ونعوّل على الجلسة

مسؤول بالأونروا في غزة: قافلة من 109 شاحنة مساعدات تعرضت لنهب شابته أعمال عنف في 16 تشرين الثاني مما أدى إلى فقدان 98 منها