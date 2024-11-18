وزير الثقافة محمد مرتضى للـLBCI: إسرائيل زعمت في شكوى لليونيسكو أنّ المقاومة الاسلامية هي من تتعدّى على التراث اللبنانيّ

التالي

وزير الصحة يعلن اطلاق خدمة تغطية الخدمات الصحية الطارئة في طوارئ المستشفيات: وزارة الصحة كانت ولا تزال تغطي الخدمات الطارئة اذا احتاج المريض دخول المستشفى ولكن هناك مرضى يأتون الى الطوارئ للقيام بفحوص أو تشخيص أو علاج وبعدها يعودون الى المنزل