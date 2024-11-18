مصدر حكومي لبناني لـ"الجزيرة": بند حق إسرائيل بالدفاع عن النفس مبهم ويحتاج إلى إعادة صياغة وربطه بالقرار ١٧٠١

مصدر حكومي لبناني لـ"الجزيرة": بند حق إسرائيل بالدفاع عن النفس مبهم ويحتاج إلى إعادة صياغة وربطه بالقرار ١٧٠١

مصدر حكومي لبناني لـ"الجزيرة": منسوب التفاؤل الأميركي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار هو الأعلى منذ عام