أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: هوكشتاين أبلغ بري أنه سيؤجل زيارته إلى بيروت حتى الحصول على مزيد من الإيضاحات حول الموقف اللبناني بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

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