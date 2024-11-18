أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: "الكرة في الملعب اللبناني" والولايات المتحدة ترغب في الحصول على إجابات إضافية من الجانب اللبناني قبل أن يتوجه هوكشتاين إلى بيروت

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