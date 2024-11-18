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الجزيرة: احتجاج لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أثناء إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكنيست

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2024-11-18 | 10:26
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الجزيرة: احتجاج لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أثناء إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكنيست
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الجزيرة: احتجاج لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أثناء إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكنيست

 
 
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