النائب وائل ابو فاعور لـ عشرين 30: حصل تأخّر بالاتصالات وتوقّف معيّن وتمت المعالجة اليوم والجانب اللبناني ابلغ الاميركي ردوده بعد نقاش بين أهل القرار في لبنان واذا وجد هوكستين طائرة اليوم سيتجّه اليوم الى بيروت أو اليوم الذي يليه

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