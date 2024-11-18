ابو فاعور لـ عشرين 30 : الجانب اللبناني ابلغ الاميركي ردوده وهناك ورقة سياسية يتم مناقشتها وكان المطلوب من لبنان أن تكون ردوده أسرع لكنها أخذت وقتًا نتيجة التداول إذ أن الجانب اللبناني كان يبحث الصيغة الأمثل وتجاوزنا الأمر وسلمنا الرد اللبناني اليوم

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