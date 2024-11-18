ابو فاعور لـ عشرين 30: أشكّ في الذهاب الى تسوية والتشاور اليوم هو بين الرئيس بري والرئيس ميقاتي مع الجانب الأميركي وبري على تواصل مع حزب الله ونحن لسنا جزءًا من عملية التفاوض

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