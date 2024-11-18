ابو فاعور لـ عشرين 30: الجيش اللبناني هو ضدّ اسرائيل والجيش في الجنوب ليس لحماية اسرائيل بل لحماية لبنان وخطأ أن نصوّر كأن الجيش يحمي حدود اسرائيل بل هو لكي يحمي لبنان ولكي ينزع الذرائع التي تستغلها اسرائيل لشنّ هجوم على لبنان

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