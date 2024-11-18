الشرطة الإسرائيلية: الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم

الخارجية الإيرانية: اللبنانيون قادرون على تحديد مصالحهم واتخاذ القرار بشأن أي مبادرة تتعلق بوقف جرائم إسرائيل

الخارجية الإيرانية: اللبنانيون قادرون على تحديد مصالحهم واتخاذ القرار بشأن أي مبادرة تتعلق بوقف جرائم إسرائيل

غانتس: شرط أي إتفاق مع لبنان هو حرية العمل الإسرائيلي بشكل مطلق مقابل كل خرق للإتفاق