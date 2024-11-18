ابو فاعور لـ عشرين 30: دائمًا كان هناك من يُنازع الجيش على موقعه ونحن في خلاف حول علاقة سلاح حزب الله بالدولة اللبنانية وهو من أكثر الأمور جدلية

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