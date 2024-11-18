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ابو فاعور لـ عشرين 30: في موضوع التمديد لقائد الجيش والاجهزة الامنية هناك أكثر من اقتراح قانون وكلّ واحد بصيغة وقناعتي أنه سيمدّد لقائد الجيش بالتأكيد كما للواء البيسري واللواء عثمان
آخر الأخبار
2024-11-18 | 15:38
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ابو فاعور لـ عشرين 30: في موضوع التمديد لقائد الجيش والاجهزة الامنية هناك أكثر من اقتراح قانون وكلّ واحد بصيغة وقناعتي أنه سيمدّد لقائد الجيش بالتأكيد كما للواء البيسري واللواء عثمان
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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