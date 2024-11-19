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o
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o
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كسروان
19
o
متن
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيلان و٦ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2024-11-19 | 00:11
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إحصاءات غرفة التحكم: قتيلان و٦ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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