افرام من بكركي: المطلوب إعلان البنود في ورقة الإتفاق في مجلس النواب ومن المهم أن يكون وقف إطلاق النار طويل الأمد

افرام من بكركي: العمل سارٍ على تخفيف آلام هؤلاء النازحين

افرام من بكركي: العمل سارٍ على تخفيف آلام هؤلاء النازحين

افرام من بكركي: نعتبر أنّ النازحين مسؤوليتنا جميعًا واللبنانيون أثبتوا التضامن والعمل سارٍ على تخفيف آلام هؤلاء النازحين