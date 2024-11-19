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المتحدث باسم وزير الخارجية القطريّ: قادة فريق "حماس" للمفاوضات ليسوا في الدوحة

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2024-11-19 | 05:34
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المتحدث باسم وزير الخارجية القطريّ: قادة فريق &quot;حماس&quot; للمفاوضات ليسوا في الدوحة
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المتحدث باسم وزير الخارجية القطريّ: قادة فريق "حماس" للمفاوضات ليسوا في الدوحة

 
 
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