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وزير الخارجية الإيرانيّ: سنرد على الهجوم الإسرائيليّ في الوقت والمكان والطريقة المناسبة
آخر الأخبار
2024-11-19 | 06:14
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وزير الخارجية الإيرانيّ: سنرد على الهجوم الإسرائيليّ في الوقت والمكان والطريقة المناسبة
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