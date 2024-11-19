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وزير الخارجية الإيراني: نرى أن الميدان والمقاومة هما الجهة الحاسمة في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية
آخر الأخبار
2024-11-19 | 06:30
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وزير الخارجية الإيراني: نرى أن الميدان والمقاومة هما الجهة الحاسمة في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية
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