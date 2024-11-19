غارة على بلدة كفر رمان

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المقاومة الإسلامية: أطلقنا صلية صاروخية باتجاه تجمع لجيش العدو في بوابة العمرا جنوبي الخيام واستهدفنا قاعدة غليلوت البعيدة عن الحدود 110 كلم في ‏ضواحي تل أبيب