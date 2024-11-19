الرئيس التركي: سلمنا الأمين العام للأمم المتحدة رسالة بشأن الممارسات الإسرائيلية بحق فلسطين ولبنان

"المقاومة الاسلامية": ‏استهدفنا طائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة بصاروخ أرض – جو وتم إسقاطها وشوهدت تحترق

"المقاومة الاسلامية": ‏استهدفنا طائرة مسيّرة إسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة الطيبة بصاروخ أرض – جو وتم إسقاطها وشوهدت تحترق

"المُقاومة الإسلاميّة": شنَّينا هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة في مدينة تل أبيب