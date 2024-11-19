أديب عبد المسيح للـ LBCI: الربح الحقيقي هو أن نكون بشراكة حقيقية وأن يكون لبنان قوياً اقتصادياً واستعادة السيادة على كامل الاراضي وأن يكون السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الامنية وان لا نرى الموت

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