النائب شربل مارون للـLBCI: لبنان هو نسيج وليس كناية عن فريق يحكم الآخر ونحن اليوم أمام مشهد مذل للبنانيين وهذه الحرب لن ترحم أحدا وفي حال حصول احتلال وصولا لليطاني فهذا سيصبح تهجيرا لأبناء كل الطوائف في المنطقة والشيعة خصوصا

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