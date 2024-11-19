شربل مارون للـLBCI: وصلنا الى 14 اسماً لترشيحهم لرئاسة الجمهورية لكن المهم أن نصل الى توافق على اسم ونحن عانينا من قبل من الظلم ولن نتعامل مع الآخر بهذه الطريقة

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