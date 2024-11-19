الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها بعد رصد إطلاق صواريخ

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"المُقاومة الإسلاميّة": شنَّينا هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة بيت ليد (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواءي الناحل والمظليين) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 90 كلم شرق مدينة نتانيا وأصابت أهدافها بدقة