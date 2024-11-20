المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي: أيّ اتفاق يجب أن يؤدّي إلى وقف سريع لإطلاق النار وعدم انتهاك السيادة اللبنانية

الجيش الباكستانيّ: مقتل 12 جنديًا في هجوم على نقطة عسكرية في شمال غرب البلاد

الجيش الباكستانيّ: مقتل 12 جنديًا في هجوم على نقطة عسكرية في شمال غرب البلاد

وزير الخارجية الفرنسيّ: الجهود للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" أتاحت فرصة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار