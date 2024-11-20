سماع دوي انفجارات في محيط تدمر في وسط سوريا

سماع دوي انفجارات في محيط تدمر في وسط سوريا

مصدر اسرائيلي مطّلع على تفاصيل المفاوضات بين الولايات المتحدة ولبنان يقول لهيئة البث الاسرائيلية": "هناك تقدّم كبير لكننا لم نصل بعد"