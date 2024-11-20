المقاومة الإسلاميّة: شنينا هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا

هوكشتاين: سنقوم بمباحثات في إسرائيل وفق المباحثات التي قمت بها في لبنان

هوكشتاين: سنقوم بمباحثات في إسرائيل وفق المباحثات التي قمت بها في لبنان

صحفي من أكسيوس على موقع إكس: هوكستين سيجتمع مع نتنياهو غدًا الخميس لبحث إتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان