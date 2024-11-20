الوكالة الوطنية: غارات على القليلة والحنية والمنطقة بين البياضة وحامول - الناقورة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كفار غلعادي بالجليل الأعلى

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كفار غلعادي بالجليل الأعلى

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هجوم إسرائيل الجويّ على بارشين في إيران: لا نعتبر هذا المكان منشأة نووية وليس لدينا أي مؤشر على وجود مواد نووية به