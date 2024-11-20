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o
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الوكالة الوطنية: غارات على القليلة والحنية والمنطقة بين البياضة وحامول - الناقورة
آخر الأخبار
2024-11-20 | 07:42
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الوكالة الوطنية: غارات على القليلة والحنية والمنطقة بين البياضة وحامول - الناقورة
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