شقير لـ"حوار المرحلة": نحن نريد أن نبني دولة من جديد ومن دون بناء دولة سنبقى كما نحن ومن الممكن أن نتراجع أكثر والجميع يساعد اليوم في إقناع حزب الله لنخرج من المكان الذي نحن فيه

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