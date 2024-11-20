النائب الياس حنكش لـ"حوار المرحلة": يجب أن نتأمل أن تتوقف الحرب لأن لا أحد يستطيع تحمل سفك الدماء والاسرائيلي نواياه سيئة دائما لكن نتانياهو أمام استحقاقات عدة ووقف اطلاق النار يمكن أن يكون مناسبا له

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك