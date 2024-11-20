حنكش لـ"حوار المرحلة": مجلس النواب هو ممر إلزامي لأي اتفاق والأهم اليوم هو الوصول الى وقف اطلاق نار والالتزام بالدستور وبالاتفاقات الدولية والتفاوض في اليومين الأخيرين هو الذي أدى الى التفاؤل الحاصل

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