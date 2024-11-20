حنكش لـ"حوار المرحلة": عبارة "حق الدفاع عن النفس" مطاطة جدا ولا أحد يحق له الدفاع عن الشعب اللبناني الا الجيش وعلى الدولة اللبنانية أن تلتزم بدورها وأن تكون هي المفاوض

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