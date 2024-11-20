حنكش لـ"حوار المرحلة": السلاح هو نقيض قيام الدولة واليوم علينا أن نبني الدولة وأن يكون كل مواطن في الدرجة الأولى وندعو الى الالتزام من جديد بالدولة اللبنانية وحزب الله ليس أكبر أو أقوى من الدولة

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