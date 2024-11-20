حنكش لـ"حوار المرحلة": اليوم لدينا فرصة لنبني لبنان من جديد على أسس نظيفة ولن نقبل بأنصاف الحلول ويجب أن ينتشر الجيش اللبناني في كل مكان وفي الجنوب

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