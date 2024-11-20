حنكش لـ"حوار المرحلة": استباحة الدستور هي ما أوصلت لبنان الى هذه المرحلة والرئيس ميقاتي أظهر في الفترة الأخيرة نسبة من السيادة والاستسلام ليس من شيمنا وكل الوسائل المتاحة بيدنا في ملف الرئاسة قمنا بها

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