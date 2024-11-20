شقير لـ"حوار المرحلة": الدول الصديقة تحبنا لكن نحن لا نحب نفسنا وندعو لدعم القطاع الخاص الشرعي ويجب أن نسن القوانين للحفاظ عليه وعلى القوى السياسية كلها وأولها حزب الله أن تقتنع أنه علينا أن نبني دولة قوية

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