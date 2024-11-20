شقير لـ"حوار المرحلة": لم نصل الى خطة مع صندوق النقد لأنه لم يكن هناك قرار خارجي بأن يقف لبنان من جديد وحق المودع مقدس والدولة هي المسؤولة وهي ليست فقيرة

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