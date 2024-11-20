حزام ناري على بلدة الشهابية بأكثر من 11 غارة

مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدتَي "تل حاييم" و "بيت ليد"

مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدتَي "تل حاييم" و "بيت ليد"

بيان للخارجية الفرنسية: قوة فرنسية تعمل ضمن قوات الأمم المتحدة بلبنان تعرضت أمس الثلاثاء لإطلاق نار دون إصابات