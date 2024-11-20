مسعفون: مقتل وإصابة عشرات في ضربات جوية إسرائيلية على منازل في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة

كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اليوم

كلمة مرتقبة للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اليوم

مصدر اسرائيلي مطّلع على تفاصيل المفاوضات بين الولايات المتحدة ولبنان يقول لهيئة البث الاسرائيلية": "هناك تقدّم كبير لكننا لم نصل بعد"