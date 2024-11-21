الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غارة على الحوش في صور
آخر الأخبار
2024-11-21 | 02:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غارة على الحوش في صور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحوش
التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة أنصارية
6 شهداء و36 جريحًا جراء الغارات الاسرائيلية على بلدة معركة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:56
استهداف ثانٍ للضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
04:56
استهداف ثانٍ للضاحية الجنوبية لبيروت
0
أخبار لبنان
04:48
وصول طائرة من روسيا الاتحادية تحمل مساعدات غذائية وطبية
أخبار لبنان
04:48
وصول طائرة من روسيا الاتحادية تحمل مساعدات غذائية وطبية
0
أخبار لبنان
04:47
لجنة التنسيق اللبنانية الكندية: أي اتفاق لا يوقّع عليه رئيس منتخب وحكومة جديدة هو اتّفاق ملغى قانونيا ودستوريا
أخبار لبنان
04:47
لجنة التنسيق اللبنانية الكندية: أي اتفاق لا يوقّع عليه رئيس منتخب وحكومة جديدة هو اتّفاق ملغى قانونيا ودستوريا
0
حال الطقس
04:43
منخفض جوي بإنتظارنا الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
04:43
منخفض جوي بإنتظارنا الأحد... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:06
ميقاتي يزور قائد الجيش في هذه الاثناء
آخر الأخبار
04:06
ميقاتي يزور قائد الجيش في هذه الاثناء
0
آخر الأخبار
04:04
وزير المهجرين عصام شرف الدين للـLBCI: الليطاني يبدأ من بعلبك ويستمرّ الى سدّ القرعون وهناك تلوث من المصانع واي عملية بناء مخيمات جديدة ممنوعة سواء بترخيص من وزير الداخلية أو بدون ترخيص
آخر الأخبار
04:04
وزير المهجرين عصام شرف الدين للـLBCI: الليطاني يبدأ من بعلبك ويستمرّ الى سدّ القرعون وهناك تلوث من المصانع واي عملية بناء مخيمات جديدة ممنوعة سواء بترخيص من وزير الداخلية أو بدون ترخيص
0
آخر الأخبار
03:37
غارة على المبنى المهدد في صور ولا إصابات
آخر الأخبار
03:37
غارة على المبنى المهدد في صور ولا إصابات
0
آخر الأخبار
03:31
ميقاتي وضع اكليلًا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش في اليرزة
آخر الأخبار
03:31
ميقاتي وضع اكليلًا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش في اليرزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:58
وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء
آخر الأخبار
16:58
وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء
0
آخر الأخبار
16:47
معاريف: التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء غولاني بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان
آخر الأخبار
16:47
معاريف: التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء غولاني بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان
0
أخبار دولية
16:23
مقتل شخصين جراء عاصفة قوية تضرب الغرب الأميركي وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون مشترك
أخبار دولية
16:23
مقتل شخصين جراء عاصفة قوية تضرب الغرب الأميركي وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون مشترك
0
آخر الأخبار
2024-11-19
غارة تستهدف بلدة الصرفند ومعلومات عن شهداء واصابات
آخر الأخبار
2024-11-19
غارة تستهدف بلدة الصرفند ومعلومات عن شهداء واصابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:51
العدوان الإسرائيلي مستمر على صور... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
03:51
العدوان الإسرائيلي مستمر على صور... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
03:49
ليل النبطية لم يكن هادئاً…
أخبار لبنان
03:49
ليل النبطية لم يكن هادئاً…
0
أخبار دولية
03:42
هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:42
هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إليكم آخر التطورات حول لقاءات هوكستين في اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
16:40
إليكم آخر التطورات حول لقاءات هوكستين في اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
16:36
الضربات الاسرائيلية على صور مستمرة... وهذه آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
16:36
الضربات الاسرائيلية على صور مستمرة... وهذه آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كريم زينون يضعنا في أجواء التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان لكرة السلة قبل مواجهة الإمارات يوم الجمعة في دبي
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كريم زينون يضعنا في أجواء التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان لكرة السلة قبل مواجهة الإمارات يوم الجمعة في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفع الصوت: لإتخاذ خطوات جدية لصون أسس الصمود الإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:53
شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفع الصوت: لإتخاذ خطوات جدية لصون أسس الصمود الإقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إستهداف الجيش مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إستهداف الجيش مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
التوغلات البرية والإشتباكات في وتيرة متصاعدة من القطاع الغربي إلى الخيام... وكفرشوبا محور جديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:27
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين
خبر عاجل
08:27
الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين
2
أخبار لبنان
11:01
"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...
أخبار لبنان
11:01
"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...
3
أخبار لبنان
03:39
تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك
أخبار لبنان
03:39
تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك
4
خبر عاجل
09:21
قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل
خبر عاجل
09:21
قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل
5
خبر عاجل
01:20
تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش
خبر عاجل
01:20
تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش
6
خبر عاجل
03:38
أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت
خبر عاجل
03:38
أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت
7
آخر الأخبار
16:58
وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء
آخر الأخبار
16:58
وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء
8
آخر الأخبار
16:47
معاريف: التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء غولاني بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان
آخر الأخبار
16:47
معاريف: التحقيقات تشير إلى مسؤولية قائد لواء غولاني بالسماح للباحث الإسرائيلي بالدخول إلى جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More