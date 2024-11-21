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ميقاتي وضع اكليلًا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش في اليرزة

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2024-11-21 | 03:31
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ميقاتي وضع اكليلًا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش في اليرزة
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ميقاتي وضع اكليلًا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش في اليرزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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