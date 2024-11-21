ميقاتي يزور قائد الجيش في هذه الاثناء

وزير المهجرين عصام شرف الدين للـLBCI: الليطاني يبدأ من بعلبك ويستمرّ الى سدّ القرعون وهناك تلوث من المصانع واي عملية بناء مخيمات جديدة ممنوعة سواء بترخيص من وزير الداخلية أو بدون ترخيص

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