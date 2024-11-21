وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 44056 فلسطينيا وإصابة 104268 في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة

فيديو يوثق آثار الغارة على منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية

فيديو يوثق آثار الغارة على منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة على الشعيتية في قضاء صور أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح