شري للـLBCI: عناصر قوة لبنان هي ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة ونحن لا نريد ان يكون لبنان لقمة سائغة للعدو ونريد جيشًا قويًا

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