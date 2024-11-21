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وزارة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا: حكومتنا ترحّب بإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

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2024-11-21 | 10:47
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وزارة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا: حكومتنا ترحّب بإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
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وزارة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا: حكومتنا ترحّب بإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

 
 
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