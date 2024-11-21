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الجميّل: في مواجهة المأساة والمخاطر الوجودية علينا أن نعود إلى رسالة بيار فتكون خارطة طريق للحفاظ على لبنان

آخر الأخبار
2024-11-21 | 12:17
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الجميّل: في مواجهة المأساة والمخاطر الوجودية علينا أن نعود إلى رسالة بيار فتكون خارطة طريق للحفاظ على لبنان
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الجميّل: في مواجهة المأساة والمخاطر الوجودية علينا أن نعود إلى رسالة بيار فتكون خارطة طريق للحفاظ على لبنان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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