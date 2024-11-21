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معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي: التسوية قريبة بالفعل لكنها لن تحدث غدًا ولا تزال هناك فجوات يجب معالجتها
آخر الأخبار
2024-11-21 | 12:39
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معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي: التسوية قريبة بالفعل لكنها لن تحدث غدًا ولا تزال هناك فجوات يجب معالجتها
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