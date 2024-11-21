أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار: لا تزال هناك بعض الفجوات في الإتفاق بشأن لبنان ومن غير المتوقع الإعلان عن أي إتفاق قبل الأسبوع المقبل

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